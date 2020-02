Умер диджей Эндрю Уэзеролл

Британский диджей и продюсер Эндрю Уэзеролл скончался утром 17 февраля в лондонском Whipps Cross Hospital. Некролог музыканта опубликован на сайте лейбла Rotters Golf Club.

Причиной смерти 56-летнего диджея стала легочная эмболия: "Эндрю проходил лечение, но, к сожалению, сгусток крови достиг его сердца. Его смерть была быстрой и мирной", - сказано в нем.

Эндрю Джеймс Уэзеролл родился 6 апреля 1963 года в Виндзоре и отметился множеством значимых ремиксов, в том числе на треки Siouxsie Sioux, The Orb, The Future Sound of London, New Order, Manic Street Preachers, My Bloody Valentine, Бьорк.

В сфере интересов Уэзеролла были даб, пост-панк, техно, хаус.