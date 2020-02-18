В Хубэе число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1,8 тысячи

В китайской провинции Хубэй общее количество зараженных новым коронавирусом COVID-2019 достигло почти 60 тысяч человек, увеличившись за сутки на 1,8 тысячи. Об этом во вторник сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

По его данным, число жертв увеличилось на 93, достигнув 1789. Всего выздоровели и были выписаны из больниц 7,9 тысячи пациентов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Ухане (провинция Хубэй) от заражения коронавирусом умер руководитель одного из временных лечебных учреждений. По данным местной газеты "Жэньминь Жибао", директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин скончался 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, умершим от коронавируса нового типа.