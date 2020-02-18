В РФ создадут сервис для противодействия цифровым преступлениям

До конца 2020 года у россиян появится возможность сообщать о преступлениях, совершенных в сфере информационных технологий, через специальный интернет-ресурс.

Инициатором создания площадки выступила рабочая группа АНО "Цифровая экономика" (объединяет представителей бизнеса в рабочих группах и центрах компетенций для работы над задачами одноименного нацпроекта).

Подать заявление можно будет через портал госуслуг. Сама платформа будет представлять собой программно-аппаратный комплекс, связанный с правоохранительными органами, профильными министерствами и ведомствами: Роскомнадзором, Банком России, ФСБ, ФАС, рассказали в АНО "Цифровая экономика".

Ресурс будет анализировать поступающие обращения и выявлять однотипные или схожие случаи. Это позволит организовать работу по массовым, многоэпизодным инцидентам, когда ущерб по каждому отдельному случаю недостаточен для возбуждения дела, а также даст возможность раскрывать новые преступные схемы и прогнозировать возможные действия преступников в будущем, пояснили в АНО "Цифровая экономика".