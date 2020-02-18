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18.02.2020 12:07
Рубрика: Видео

Видео: пьяный водитель пролетел на BMW десяток метров по воздуху и выжил

Текст: Вадим Давыденко

Чтобы освоить невероятные автотрюки в духе GTA или Need For Speed - двойные и тройные обгоны на высокой скорости, развороты на 360 и 720 градусов, прыжки через бордюры и отбойники - есть два пути. Первый - стать профессиональным каскадером и медленно, год за годом, отрабатывать на полигоне опасные маневры. Второй - глубоко за полночь пьяным уходить от преследования полиции по опустевшим улицам спального района.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Владелец BMW M4 Алекс Лэй из Лонг-Бич (Калифорния, США) выбрал второй вариант и всего за сутки прославился на всю страну. Без подготовки, с первого же дубля, он смог взлететь на своей машине на высоту 2,5-3 метра, пролететь добрый десяток метров по воздуху и более-менее удачно приземлиться. Видео с многочисленных камер наблюдения зафиксировали его трюк во всех подробностях.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Выполнить опасный фокус Лэю помогла клумба в центре перекрестка на окраине городка. Врезавшись в нее, BMW нашего героя подпрыгнул сначала на крупном валуне в центре цветочной композиции, потом спружинил на кроне молодого деревца, после чего благополучно оторвался от земли и начал свой первый и, по мнению полиции, последний самостоятельный полет.

По самым оптимистичным прогнозам, ближайшую пару недель Лэй просидит под арестом, а там, глядишь, владельцы пострадавших при его трюке машин сформулирует свои иски к нему. Ремонт одного только Chevrolet Camaro, помятого отскочившим из клумбы валуном, обойдется в копеечку. Если же в крови задержанного найдут следы наркотиков, а в послужном списке - еще какие-нибудь серьезные нарушения, то рискованные трюки до конца своей жизни он будет отрабатывать разве что на велосипеде или на роликах.

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