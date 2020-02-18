Власти Китая пообещали покончить с коронавирусом к маю

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране, вызванная распространением коронавируса COVID-2019, нормализуется в апреле. А пик эпидемии придется на конец февраля. Об этом заявили власти Китая, сославшись на медиков, которые сделали прогноз, используя математическую модель, а также с учетом принятых правительством мер.

Напомним, первые заболевшие неизвестной пневмонией были выявлены в конце прошлого года в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй). Согласно последним данным, общее количество зараженных новым коронавирусом достигло почти 60 тысяч человек, а число жертв за сутки увеличилось на 93, достигнув 1789.

Всего выздоровели и были выписаны из больниц 7,9 тысячи пациентов, напоминает ТАСС.