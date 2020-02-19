Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова. Ранее спортсменке была проведена операция, и она находилась в больнице в специальном защитном воротнике на шее.

"Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно", - написала Шашина в Instagram.

На также сообщила, что в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо комментариев относительно самочувствия Сотниковой, поскольку нужно полностью сконцентрироваться на выздоровлении. Она выразила надежду, что олимпийская чемпионка в короткие сроки сумеет вернуться на лед и продолжит радовать своим катанием многочисленных болельщиков.