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19.02.2020 07:33
Рубрика: Спорт

Сотникова рассказала о своей госпитализации

Текст: Максим Домчев
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года Аделина Сотникова прокомментировала свою госпитализацию в одну из больниц Москвы.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Во вторник стало известно, что первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова. Спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии и ей была проведена плановая операция.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Сама Сотникова в Instagram обратилась к поклонникам и рассказала о своем состоянии. "Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами", - написала она.

Ранее издание Sport24 опубликовало фотографию и видео, на котором Сотникова сидела в коридоре больницы со специальным защитным воротником на шее.

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Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье 🍀 со мной уже все хорошо 🤞🏽 Операция прошла успешно и я в надежных руках 💪🏽 Немного переработала 🤪 Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами 💪🏽🍀 Ваша Sotka 💯💋❤️ #всехлюблю #всемспасибо #ещесильнее #ещебыстрее #ещевыше

Публикация от 𝓐𝓭𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓢𝓸𝓽𝓷𝓲𝓴𝓸𝓿𝓪 (@adelina_sotnikova14)

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