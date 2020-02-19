Сотникова рассказала о своей госпитализации

Во вторник стало известно, что первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова. Спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии и ей была проведена плановая операция.

Сама Сотникова в Instagram обратилась к поклонникам и рассказала о своем состоянии. "Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами", - написала она.

Ранее издание Sport24 опубликовало фотографию и видео, на котором Сотникова сидела в коридоре больницы со специальным защитным воротником на шее.