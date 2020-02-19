Сотникова рассказала о своей госпитализации

Во вторник стало известно, что первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова госпитализирована в городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова. Спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии и ей была проведена плановая операция.
Сама Сотникова в Instagram обратилась к поклонникам и рассказала о своем состоянии. "Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами", - написала она.
Ранее издание Sport24 опубликовало фотографию и видео, на котором Сотникова сидела в коридоре больницы со специальным защитным воротником на шее.
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Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье 🍀 со мной уже все хорошо 🤞🏽 Операция прошла успешно и я в надежных руках 💪🏽 Немного переработала 🤪 Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами 💪🏽🍀 Ваша Sotka 💯💋❤️ #всехлюблю #всемспасибо #ещесильнее #ещебыстрее #ещевыше