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Американский суд отклонил иск Huawei к властям США

Текст:   Виктория Чернышева
19.02.2020,  
13:47
Фото: huawei.com Фото: huawei.com
Фото: huawei.com

Китайская компания пыталась оспорить законодательный запрет на работу с ней федеральных ведомств и партнеров. Как уточняет "Газета.Ru", положения об этом были прописаны в законе о расходах на оборону в федеральном бюджете США на 2019 год.

В Huawei заявили о суровости и избирательности этого документа, а также посчитали, что он нарушает конституционные права указанных в нем компаний (в перечень также входит китайская ZTE) и является карательным.

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В "черном списке" США китайский производитель находится с мая прошлого года. Huawei попал в него из-за обвинений в сотрудничестве с разведкой и военными Китая. В самой компании эти обвинения не признают.

Между тем, Вашингтон еще на полтора месяца отложил введений санкций в отношении Huawei. Лицензия, позволяющая американским компаниям поставлять в КНР продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США, продлена до 1 апреля.

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