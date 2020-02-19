Американский суд отклонил иск Huawei к властям США

Китайская компания пыталась оспорить законодательный запрет на работу с ней федеральных ведомств и партнеров. Как уточняет "Газета.Ru", положения об этом были прописаны в законе о расходах на оборону в федеральном бюджете США на 2019 год.

В Huawei заявили о суровости и избирательности этого документа, а также посчитали, что он нарушает конституционные права указанных в нем компаний (в перечень также входит китайская ZTE) и является карательным.

В "черном списке" США китайский производитель находится с мая прошлого года. Huawei попал в него из-за обвинений в сотрудничестве с разведкой и военными Китая. В самой компании эти обвинения не признают.

Между тем, Вашингтон еще на полтора месяца отложил введений санкций в отношении Huawei. Лицензия, позволяющая американским компаниям поставлять в КНР продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США, продлена до 1 апреля.