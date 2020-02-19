Новости

На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу корабля 04:50
Генсек ООН призвал к прекращению огня на северо-западе Сирии 04:30
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи 04:13
В Забайкалье женщина и младенец скончались из-за утечки газа 04:03
Видео: на камчатском вулкане Авачинский зафиксировали выброс пара 03:38
Европейская ракета Arianе 5 успешно вывела два спутника на орбиту 03:24
В Калмыкии шесть человек стали жертвами ДТП 03:02
В Роструде пояснили, оплачивается ли дополнительный выходной перед праздниками 03:00
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату 02:45
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США 02:26
Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах 01:47
В ЛНР сообщили о гибели ополченца в Донбассе 01:28
Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса 00:48
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений 00:16
Президент подписал закон о вольерной охоте 18.02.2020
Министр Мантуров не пострадал при экстренной посадке самолета во Внуково 18.02.2020
Путин избавил авиакомпании от лишней бюрократии 18.02.2020
Ветераны ВОВ смогут всегда бесплатно ездить в поездах 18.02.2020
Пограничников не будут наказывать тюрьмой за проступок без последствий 18.02.2020
Во Внуково экстренно сел самолет из Берлина 18.02.2020
ЦПВС: Оружие США используется в Сирии против мирных граждан 18.02.2020
Крымские военные смогут получить статус ветерана 18.02.2020
МИД России прокомментировал новые санкции США 18.02.2020
Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре 18.02.2020
В Петербурге суд признал банкротом ретейлера "Юлмарт" 18.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 04:13
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории материкового Китая достигло 74,1 тысячи человек, из них 2004 пациента скончались. По данным государственного комитета по здравоохранению, почти 14,4 тысячи граждан выздоровели. Днем ранее сообщалось о 72,4 тысячи зараженных и 1868 умерших, а также о 12,5 тысячи тех, кто выписан из больниц.

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images
Академик опроверг версию об "утечке" коронавируса из секретной лаборатории

В настоящее время в КНР зарегистрированы еще 5,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Также 135,8 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, пишет РИА Новости. Отдельно в Гонконге выявлены 62 случая заражения (один человек скончался), в Макао десять инфицированных, на Тайване заразились 22 человека (один умер).

Накануне стало известно о том, что Лю Чжимин, главный врач больницы "Учан" в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), умер от коронавируса. Лю стал первым главой медучреждения, скончавшимся от коронавируса нового типа. Ему был 51 год.

Как заявил ранее глава специальной комиссии по борьбе с пневмонией Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пик эпидемии будет во второй половине февраля, стабилизация ожидается к апрелю.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США