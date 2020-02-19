Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории материкового Китая достигло 74,1 тысячи человек, из них 2004 пациента скончались. По данным государственного комитета по здравоохранению, почти 14,4 тысячи граждан выздоровели. Днем ранее сообщалось о 72,4 тысячи зараженных и 1868 умерших, а также о 12,5 тысячи тех, кто выписан из больниц.

В настоящее время в КНР зарегистрированы еще 5,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Также 135,8 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, пишет РИА Новости. Отдельно в Гонконге выявлены 62 случая заражения (один человек скончался), в Макао десять инфицированных, на Тайване заразились 22 человека (один умер).

Накануне стало известно о том, что Лю Чжимин, главный врач больницы "Учан" в китайском городе Ухань (провинция Хубэй), умер от коронавируса. Лю стал первым главой медучреждения, скончавшимся от коронавируса нового типа. Ему был 51 год.

Как заявил ранее глава специальной комиссии по борьбе с пневмонией Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пик эпидемии будет во второй половине февраля, стабилизация ожидается к апрелю.