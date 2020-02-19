ЦОДД предлагает упорядочить движение во дворах

Центр организации дорожного движения разрабатывает рекомендации по движению во дворах. Как сообщила "РГ" пресс-служба ведомства, это вызвано тем, что только за прошлый год возле жилых домов произошло около 130 ДТП. Причем большинство из них - наезды автомобилей.

И не только на "классических" пешеходов. Нередко водители сбивают людей на моноколесах, гироскутерах и самокатах. Так происходят 40% дворовых аварий с участием детей. "К сожалению, сейчас ситуация во дворах такая, что, выходя из подъезда, мы сразу попадаем на парковку, - рассказал руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. - Это и является ключевой причиной ДТП. Происходит так: родители на секунду отвлеклись от ребенка, а он в это время выбежал прямо под колеса проезжающей мимо машины. Если водитель ехал быстро (некоторые у нас и по дворам умудряются гонять), то для ребенка это гибель".

Аналитики ЦОДД отмечают, что до 16% от общего числа аварий с детьми происходят как раз во дворах. Поэтому специалисты начали разрабатывать рекомендации по движению в жилых зонах с учетом типологии дворов. Эта работа только началась. "Могут быть применены две концепции, - продолжает руководитель "Пробок.нет". - Лучшая из них - двор без машин. На создание такого пространства уходит много лет, но плюсы с точки зрения безопасности очевидны". Есть и альтернативные варианты. "Главное - снизить скорость движения, - говорит Шумский. - Например, мы предлагаем делать дорогу во дворе в виде извивающихся поворотов, как шикана. Тогда даже самый быстрый гонщик не сможет "летать" там". Есть также вариант сделать единственный путь на детскую или спортивную площадку. Обозначить его "зеброй" и поднять с помощью искусственной неровности.