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Рубрика: Экономика

Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

Речь идет о введении временного запрета на въезд граждан КНР в РФ, который с 20 февраля вводит правительство России.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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"При средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере 500 долл. США, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму недосчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей", - говорится на официальном сайте АТОР.

Такую же сумму недосчитаются операторы и в марте. В итоге общий убыток составит около 2,8 млрд рублей.

По данным АТОР, в 2019 году РФ посетило 1,5 млн туристов из Поднебесной, при этом половина посетила Москву и Санкт-Петербург. Основной поток приходится на май-сентябрь. И если китайцы не смогут приезжать в РФ и летом, то тогда потери отрасли составят 31,2 млрд рублей. И это - не считая тех трат, которые гости оставляют во время туров в нашей стране.

Экономика Туризм Распространение коронавируса COVID-19

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