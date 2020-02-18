Россия приостанавливает въезд граждан Китая

Принятая ограничительная мера касается всех граждан Китая, которые въезжают в Россию с целью работы, учебы, бизнеса, туризма, а также в частном порядке. Решение временное, оно связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае и направлено исключительно на обеспечение безопасности нашего государства и защиты здоровья россиян.

Кроме того, по решению оперативного штаба для граждан Китая будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию для работы, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников. Эта мера действует в отношении граждан КНР, которые находятся за пределами России.

С 19 февраля 2020 года временно приостанавливается для граждан Китая также прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в частных целях и для учебы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Ранее РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем. Также было приостановлено и авиасообщение.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 73 тысячи 336 случаев заболевания новым коронавирусом. Число жертв вируса в Китае приближается к 2 тысячам.