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14.02.2020 03:50
Рубрика: Экономика

Россия приостановила чартерное авиасообщение с КНР

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вслед за регулярными рейсами приостановлено чартерное авиасообщение России с Китаем. "Работающие на данном направлении компании были заранее проинформированы о том, что с 00 часов 14 февраля введен временный запрет на осуществление чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении", - рассказали в Росавиации.

Фото: iStock
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В ведомстве отметили, что запрет распространяется только на российские компании: Nordwind, iFly, Azur Air. Все они фактически уже прекратили полеты.

В настоящий момент в КНР летают только "Аэрофлот", Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, которые обслуживаются в терминале F аэропорта Шереметьево. На рейсы этих авиакомпаний и были переоформлены билеты туристов, желающих попасть в Поднебесную, несмотря на вспышку коронавируса COVID-19. По данным Росавиации, сейчас в КНР находятся около 230 россиян, которые вернутся домой до 29 февраля.

Напомним, почти все российские авиакомпании приостановили выполнение регулярных рейсов в Китай с 1 февраля. Сейчас есть только 4 рейса из Москвы - в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Остальные рейсы были переведены с регулярной основы на чартерную, чтобы вывезти находящихся в КНР российских туристов.

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