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03.02.2020 16:47
Рубрика: Экономика

Чартеры между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля

Текст: Евгений Гайва
Чартерные рейсы между Россией и Китаем из-за коронавируса могут прекратить с 14 февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Санитарный контроль в самолетах постоянно выявляет пассажиров с высокой температурой. Но коронавируса пока ни у кого не нашли. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС Санитарный контроль в самолетах постоянно выявляет пассажиров с высокой температурой. Но коронавируса пока ни у кого не нашли. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Санитарный контроль в самолетах постоянно выявляет пассажиров с высокой температурой. Но коронавируса пока ни у кого не нашли. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

"Мы бы хотели еще раз сказать, что регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать. Но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля", - сказала Татьяна Голикова (цитата по РИА Новости).

Фото: Kota Kawasaki / The Yomiuri Shim / REUTERS
Голикова озвучила принятые против коронавируса меры

В связи с этим, вице-премьер призвала россиян, которые еще находятся в Китае, чтобы они поскорее вернулись в Россию. Это важно для их же здоровья, отметила она.

На 3-5 февраля запланирована эвакуация 133 граждан России из Китая. Пока необходимости введения новых ограничений со стороны России нет, отметила Голикова.

С 31 января были закрыты пограничные пункты пропуска между Россией и КНР. Российские и китайские авиакомпании приостановили выполнение регулярных рейсов с 1 февраля. Сейчас действуют только 4 регулярных рейса: Москва-Пекин, Москва-Шанхай, Москва-Гуанчжоу и Москва-Гонконг.

Также с 3 февраля 2020 года остановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Коронавирус - это патоген, который поражает дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека. Китайский вариант способен передаваться от человека к человеку.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Распространение нового коронавируса

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