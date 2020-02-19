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19.02.2020 01:05
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в матче плей-офф Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала. В одном из них действующий обладатель трофея "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" - 0:1
Фото: REUTERS/Juan Medina Фото: REUTERS/Juan Medina
Фото: REUTERS/Juan Medina

Примечательно, что перед этой встречей в интервью британским СМИ полузащитник "матрасников" Сауль отметил: у "Ливерпуля", несмотря на всю его мощь, есть слабые стороны. Почему примечательно - потому что именно Сауль стал автором единственного гола во вчерашней игре.

Фото: vladimir vinogradov / istockPhoto
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Хавбек "Атлетико" отличился уже на четвертой минуте, оказавшись расторопнее всех в чужой штрафной после подачи углового. "Ливерпуль" хоть и больше владел мячом, но опасных моментов у ворот Яна Облака не создавал.

Во второй половине гости еще больше активизировались. Шансы были у Мохаммеда Салаха, Джордана Хендерсона. Однако счет остался прежним - 1:0 в пользу "Атлетико".

В параллельной встрече дортмундская "Боруссия" с минимальным преимуществом обыграла дома "Пари Сен-Жермен". У хозяев дубль оформил один из главных талантов мирового футбола - Эрлинг Холанд. У парижан забил Неймар. Как итог - 2:1.

Ответные матчи между "ПСЖ" и "Боруссией" и "Ливерпуля" с "Атлетико" пройдут 11 марта.

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