"Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в матче плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала. В одном из них действующий обладатель трофея "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" - 0:1

Примечательно, что перед этой встречей в интервью британским СМИ полузащитник "матрасников" Сауль отметил: у "Ливерпуля", несмотря на всю его мощь, есть слабые стороны. Почему примечательно - потому что именно Сауль стал автором единственного гола во вчерашней игре.

Хавбек "Атлетико" отличился уже на четвертой минуте, оказавшись расторопнее всех в чужой штрафной после подачи углового. "Ливерпуль" хоть и больше владел мячом, но опасных моментов у ворот Яна Облака не создавал.

Во второй половине гости еще больше активизировались. Шансы были у Мохаммеда Салаха, Джордана Хендерсона. Однако счет остался прежним - 1:0 в пользу "Атлетико".

В параллельной встрече дортмундская "Боруссия" с минимальным преимуществом обыграла дома "Пари Сен-Жермен". У хозяев дубль оформил один из главных талантов мирового футбола - Эрлинг Холанд. У парижан забил Неймар. Как итог - 2:1.

Ответные матчи между "ПСЖ" и "Боруссией" и "Ливерпуля" с "Атлетико" пройдут 11 марта.