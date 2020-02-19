Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Юрия Антонова

Строчки из незабываемой мелодии народного артиста России Юрия Антонова о той земле под небесами, "где крыша дома твоего", многие до сих пор считают гимном и своей души, раскрепощенной его щедрым песенным творчеством. С 75-летним юбилеем талантливого самородка Союзного государства поздравил 19 февраля и президент Беларуси, сообщила его пресс-служба.

"Природное дарование, безграничная преданность сцене снискали Вам заслуженную любовь и уважение публики и коллег, нашли живой отклик в сердцах миллионов поклонников из разных стран, - говорится в тексте поздравления. - Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства".

Президент выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России.

И хотя родился композитор и певец в далеком Ташкенте, его детство и юность прошли на белорусской земле. Здесь, в семидесяти километрах от столицы, в городе Молодечно на реке Уша Юрий Михайлович учился в музыкальном училище, а затем был приглашен солистом государственной филармонии. "У меня там живут родственники. Я очень люблю Беларусь и белорусов", признавался юбиляр в одном из своих многочисленных интервью.

За плечами Юрия Антонова работы музыкальным руководителем ансамбля "Тоника" народного артиста Виктора Вуячича, в популярных ансамблях "Поющие гитары" и "Добры молодцы". А еще у юбиляра есть свою звезда в созвездии Рыб, под которой по знаку зодиака и родился маэстро.