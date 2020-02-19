МИД КНР прокомментировал ограничение въезда в Россию китайских граждан

Введенные Россией ограничительные меры, касающиеся запрета въезда на ее территорию китайских граждан, являются временными и обусловлены национальными интересами, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По словам дипломата, Россия по дипломатическим каналам заранее проинформировала Китай о своем решении. При этом российская сторона выразила твердую поддержку КНР, а также уверенность в том, что Китай справится с эпидемией. Гэн Шуан также отметил, что для китайских студентов, обучающихся в России и попавших под ограничения, будет организовано дистанционное обучение. В этой связи данная ситуация не окажет влияния на общий объем изучаемых учебных программ.

"Рассчитываем, что международное сообщество, в том числе и Россия, будут и дальше оказывать поддержку, объективно оценивать ситуацию с распространением эпидемии, примут меры для скорейшей корректировки ограничительных мер и сделают так, чтобы контакты и сотрудничество в различных областях не пострадали", - заключил представитель МИД КНР.

Напомним, Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан КНР, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая.