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19.02.2020 13:10
Рубрика: Экономика

МИД: Россия продолжит выдачу деловых и транзитных виз гражданам Китая

Текст: Александр Саможнев

С 20 февраля Россия временно приостанавливает пропуск через государственную границу граждан КНР, въезжающих на территорию страны в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, с 19 февраля китайским гражданам не выдаются въездные визы в Россию соответствующих категорий, говорится в сообщении МИД РФ.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Отмечается также, что эти меры носят исключительно временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, объявленным Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается. Въезд обладателей указанных виз из КНР в Россию не ограничивается. Сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.

Российская сторона поддерживает усилия китайских партнеров по противодействию эпидемии, выражает уверенность, что они дадут максимально быстрый положительный результат. Москва подтверждает готовность к продолжению самого тесного сотрудничества с КНР для скорейшей ликвидации общей угрозы, отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Экономика Туризм В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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