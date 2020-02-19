МИД: Россия продолжит выдачу деловых и транзитных виз гражданам Китая

С 20 февраля Россия временно приостанавливает пропуск через государственную границу граждан КНР, въезжающих на территорию страны в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, с 19 февраля китайским гражданам не выдаются въездные визы в Россию соответствующих категорий, говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается также, что эти меры носят исключительно временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, объявленным Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается. Въезд обладателей указанных виз из КНР в Россию не ограничивается. Сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.

Российская сторона поддерживает усилия китайских партнеров по противодействию эпидемии, выражает уверенность, что они дадут максимально быстрый положительный результат. Москва подтверждает готовность к продолжению самого тесного сотрудничества с КНР для скорейшей ликвидации общей угрозы, отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства.