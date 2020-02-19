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19.02.2020 13:54
Рубрика: В мире

Песков назвал худший сценарий развития ситуации в Идлибе

Текст: Кира Латухина
Военная операция в Сирии против сирийской армии была бы худшим сценарием, считают в Кремле. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать военную операцию​​​ в регионе.

"Мы были удовлетворены договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться дальше по пути дальнейшего нагнетания", - заверил представитель Кремля.

Президенты России и Турции пока не планируют говорить по телефону, сказал Песков. Но находятся в тесном контакте и такое общение могут согласовать за считанные часы.

На вопрос о реакции Москвы, если Анкара начнет военную операцию в Сирии, представитель Кремля предложил пока не исходить из худших сценариев. "Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей: нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, - обязанность именно турецкой стороны", - напомнил он. "Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, ее вооруженных сил, то это худший вариант развития событий", - подчеркнул Песков.

"Безусловно, контакты с турецкой стороной будут продолжаться на самом высоком уровне", - заверил пресс-секретарь российского лидера.

В мире Ближний Восток Сирия Военная операция РФ в Сирии Турецко-сирийский конфликт

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