Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Анкара готова начать военную операцию в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития.

По словам турецкого лидера, пока Анкара не получила позитивных результатов переговоров по решению идлибской проблемы. В этой связи Турция полностью готова к военной операции, причем, это является лишь вопросом времени. "Это жизненно важная для нас операция", - особо отметил Эрдоган.

Президент Турции информировал, что по телефону обсудил возможные действия Турции с президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о том, что Запад не намерен передавать под контроль сирийского правительства Идлиб, который, по словам Эрдогана, "должен превратиться в безопасное место для мирных жителей"

Однако, как показывает практика, ситуация на местах не совсем такая, как ее изображает президент Турции. В зоне деэскалации Идлибе укрепились террористы, наиболее крупной группировкой является "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Радикалы обстреливают близлежащие города, вызывая многочисленные жертвы среди мирных жителей и нанося урон инфраструктуре.

По данным телеканала "Россия 24", именно в зоне турецких блок-постов террористы чувствуют себя наиболее вольготно, уходят от ответных ударов сирийских правительственных войск. Российская сторона неоднократно выступала за отделение радикальных сил от умеренной оппозиции, однако Анкара не выполнила эту часть договоренности между Россией и Турцией.

26 января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с обстрелами террористами жилых кварталов города. На фоне эскалации ситуации Анкара обвиняет Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причиной нестабильности в регионе являются действия террористов. Между тем, по данным ООН, около 900 тысяч жителей покинул Идлиб и содержатся в лагерях для временно перемещенных лиц. Эксперты опасаются возникновения гуманитарной катастрофы.