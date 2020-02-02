Турция перебросила через границу с Сирией 200 единиц военной техники

Две колонны турецкой военной техники пересекли границу с Сирией и направляются в сторону провинций Идлиб и Алеппо. Как сообщает телеканал Al Arabia, в их составе около 200 единиц техники, в том числе танки и бронетранспортеры.

По данным агентства Anadolu, эти части должны укрепить позиции турецкой армии в приграничных районах. Командование турецких сил объявило военной зоной район автострады, соединяющей сирийские города Алеппо и Латакию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе, если ситуация там не нормализуется. "Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу", - отметил Эрдоган, обвинив сирийские правительственные войска в атаках на мирных жителей. По его словам, Турция добивается "стабильности в Сирии, а политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо".

Напомним, в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. Большая ее часть захвачена террористами.

Как заявляя ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, никакой пощады террористам в Идлибе быть не может. Увеличение напряженности в регионе происходит из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Террористы обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.