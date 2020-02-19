Песков подтвердил встречу Путина с Сурковым

Президент Владимир Путин встречался с Владиславом Сурковым, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, отметил Песков. Напомним, 18 февраля президент подписал соответствующий указ.

"Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и, без преувеличения, талант Суркова найдут свое применение", - убежден представитель Кремля.

На вопрос, на украинском направлении или нет, Песков улыбнулся: "Я не берусь что-то прогнозировать, но нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском".

Когда журналисты спросили, будет ли Сурков работать в госструктурах, пресс-секретарь президента подчеркнул: "У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков".

Причины решения Суркова Пескову неизвестны.

Говоря о сфере ответственности замглавы администрации президента Дмитрия Козака, представитель Кремля заметил, что он уже начал заниматься интеграционными делами. "В какой-то степени можно предположить, что он будет иметь отношение к украинским делам", - добавил он. Но, по-прежнему, акта о распределении обязанностей в администрации президента еще нет.