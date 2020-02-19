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19.02.2020 02:26
Рубрика: Власть

Посольство РФ прокомментировало новые санкции США

Посольство России в Соединенных Штатах назвало примером недобросовестной конкуренции решение Вашингтона ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading, дочерней компании ПАО НК "Роснефть". Соответствующее заявление опубликовано в Facebook дипмиссии.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Дипломаты отмечают, что Вашингтон не прекращает усилий по раскручиванию санкционного маховика против предприятий РФ на мировых рынках. На этот раз предпринимается попытка вытеснить российских экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании из американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. "Это - очередной яркий пример недобросовестной конкуренции", - подчеркнули в посольстве.

Экстерриториальное применение национального законодательства неприемлемо, отмечают российские дипломаты. "Россия неизменно выступает за инклюзивный диалог между всеми значимыми венесуэльскими политическими силами без деструктивного вмешательства извне", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, по данным Минфина США, поводом для введения санкций в отношении Rosneft Trading стали "несколько эпизодов" поставок венесуэльской нефти PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года. Также в ограничительный список попал вице-президент компании "Роснефть" Дидье Касимиро, курирующий переработку, нефтехимию, коммерцию и логистику.

В МИД РФ уже заявили, что Россия "категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле".

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