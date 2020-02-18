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18.02.2020 21:33
Рубрика: Власть

МИД России прокомментировал новые санкции США

Текст: Константин Волков
Россия "категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле". Об этом говорится в комментарии МИД РФ, выпущенном 18 февраля после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении Rosneft Trading, дочерний компании ПАО НК "Роснефть".

Также в заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что Вашингтон "не влиял и не сможет повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны".

Также в документе отмечается, что "нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых "геополитических целей", стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Поводом для введения санкций в отношении Rosneft Trading , как пояснило OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за применение санкций, стали "несколько эпизодов" поставок венесуэльской нефти PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года. США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы в начале 2019 года, когда поддерживаемый ими лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента вместо законно избранного Николаса Мадуро. Также в ограничительный список попал вице-президент компании "Роснефть" Дидье Касимиро, курирующий переработку, нефтехимию, коммерцию и логистику. При этом на саму ПАО НК "Роснефть" санкции не распространяются.

Напомним, с 3 февраля действуют американские санкции против ВПК "НПО Машиностроения", Кумертауского авиационного производственного предприятия и тульского КБП им. Шипунова. Ограничения введены в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения.

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