Проблемы с iPhone могут продлиться до апреля

Перебои в поставках iPhone могут сохраняться как минимум до апреля 2020 года, а выпуск дешевой версии iPhone 9 находится под угрозой переноса на более поздний срок, пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, технопартнеры Apple в Китае постепенно восстанавливают производство, приостановленное после вспышки коронавируса, однако нехватка запасов будет ощущаться до апреля или даже дольше, а начало выпуска бюджетного iPhone может быть сорвано.

Ожидалось, что бюджетный iPhone 9, который позиционировался как преемник iPhone SE, начнут производить уже в конце февраля, а выпуск был запланирован на весну этого года. С учетом сложившейся ситуации начало производства может быть отложено до марта.

Отметим, что сама Apple проведет презентацию 31 марта, а старт продаж новинок, по данным инсайдеров, может начаться в апреле. Однако опасный вирус может внести коррективы в эти планы, поэтому ситуация остается неопределенной.

Вспышка коронавируса может повлиять на планы других производителей смартфонов, чьи мощности находятся в Китае. Кроме того, снижение покупательской активности способно негативно повлиять на спрос. В выигрыше, по словам экспертов, может оказаться Samsung, которая не так сильно зависит от китайского рынка.