Камеры видеонаблюдения в Москве стали неотъемлемой частью жизни - с их помощью сегодня фиксируется большинство нарушений Правил дорожного движения и раскрывается как минимум каждое десятое преступление. В прошлом году, к примеру, камеры помогли найти виновных в 11% всех правонарушений. Вдобавок системы наблюдения становятся умнее - уже сейчас они эффективно распознают лица и учатся многому другому. Что еще умеют камеры и чем они способны помочь рядовым москвичам, узнал корреспондент "РГ".

Угоны вышли из моды

В столичном полицейском главке на Петровке, 38 есть ситуационный центр, откуда с помощью видеокамер обычно наблюдают за массовыми мероприятиями, во время ЧМ по футболу в 2018 году, к примеру, работа здесь не стихала больше месяца. Сейчас представители разных оперативных служб собираются у мониторов чаще всего по праздникам - будь то День города или новогодние гулянья. Возможности этой комнаты, одна из стен которой сплошь увешана большими экранами, корреспондентам "РГ" демонстрирует замначальника Центра оперативно-разыскной информации ГУ МВД по Москве Эрик Лобов.

"Мы можем вывести на экраны картинку с любой камеры, подключенной к системе "Безопасный город", всего их более 170 тысяч, - рассказывает он. - Помимо неподвижных камер, которые не могут менять угол обзора, есть также купольные - они вращаются на 360 градусов и могут приближать интересующие объекты без существенного ухудшения качества изображения".

Без видеокамер сегодня сложно представить работу по раскрытию любых преступлений, признаются в полиции. Один из первых шагов, которые делают оперативники при отработке происшествия, - это просмотр записей камер. Причем не только тех, что могли запечатлеть само преступление, но и близлежащих - в их поле зрения мог попасть отход преступников. Эрик Лобов вспоминает один из недавних самых громких случаев, когда в Третьяковской галерее была украдена картина Архипа Куинджи. Похититель снял ее со стены, вышел из здания и скрылся.

"От момента кражи до задержания подозреваемого прошло всего несколько часов, - вспоминает Лобов. - Сначала по камерам отследили, в какую машину сел мужчина с картиной, потом просмотрели путь его автомобиля и в конце вычислили дом, куда зашел преступник. Там он и был задержан вместе с картиной".

Некоторые виды преступлений с появлением камер и вовсе начали сходить на нет, к примеру автомобильные угоны. Если раньше их каждый день в Москве фиксировали по несколько десятков, то сейчас лишь по несколько случаев. Это неудивительно - угнанную машину теперь легко отследить по камерам, а значит, и риски для угонщиков возросли в разы. Даже если скрутить регистрационный знак, такая машина все равно будет выделяться в потоке.

Лицом к лицу

Хорошие результаты демонстрирует и система распознавания лиц, которую в Москве сейчас используют в тестовом режиме. Полицейские признаются, что результаты впечатляют, и уже в сентябре система заработает в обычном режиме. Особенно заметный эффект распознавание лиц дает в метро - многие москвичи наверняка заметили, как миниатюрные камеры стали появляться прямо на турникетах у входа в подземку. Именно они вглядываются в лица пассажиров, сравнивая их с базой разыскиваемых преступников.

Такие камеры уже протестировали на нескольких станциях, где годами не задерживали тех, кто в розыске. Результаты превзошли все ожидания - теперь там ежемесячно задерживают от пяти до десяти преступников, которых ищут не только российские, но и зарубежные правоохранители. Причем постовых на этих станциях не прибавилось, там просто поставили "умные" камеры.

На улицах, впрочем, способные узнать правонарушителя объективы тоже есть - при подозрении они передают сигнал ближайшему наряду полиции и оперативному дежурному, после чего человека проверяют лично. Лобов признается, что система практически не ошибается и довольно эффективно работает даже в толпе.

Хорошо зарекомендовали себя и биометрические камеры, установленные на входах в подъезды жилых домов Москвы. Еще недавно их работала только тысяча, но и они помогли идентифицировать и задержать больше ста человек. А теперь городские власти подключили еще 100 тысяч таких камер.

Фактически благодаря камерам процесс поиска разыскиваемых людей стал автоматизированным, полицейским теперь не нужно запоминать приметы и изучать ориентировки, нужное лицо автоматика найдет сама. Причем электроника поможет отыскать не только преступника, но и пропавшего человека, которого ищут родные и близкие.

Фото: istock

Сохраните архив

В прошлом году в Москве благодаря камерам смогли раскрыть больше 4 тысяч преступлений, но речь здесь идет в основном о тяжких правонарушениях. А ведь камеры незаменимы и при менее серьезных ситуациях, будь то поцарапанная во дворе машина или даже пропавшая собака. И попросить сохранить записи с камер, на которые могло попасть что-то важное, могут не только полицейские, но и рядовые москвичи.

- И с каждым годом они пользуются этой услугой все чаще, - признается начальник управления городского видеонаблюдения столичного департамента информтехнологий Дмитрий Головин. - Если в прошлом году в Единый центр хранения и обработки данных поступило 27,3 тысячи запросов на выгрузку видеоархива, то в 2019 году число их превысило 30,8 тысячи.

В этот центр стекаются записи с большинства городских камер и хранятся там пять дней. Поэтому важно забронировать архив, пока он не стерся. Головин рассказывает, что чаще всего москвичи в прошлом году запрашивали записи в случае порчи имущества. На втором месте с небольшим отставанием идут ДТП.

Кстати

Архив в помощь

Чтобы сохранить нужные вам записи московских камер, достаточно позвонить на "горячую линию" городской системы видеонаблюдения по телефону: 8 (495) 587-00-02. При обращении вам дадут не саму запись, а номер заявки, который нужно передать в полицию. Там смогут выгрузить архив и просмотреть кадры, используя свой доступ. Архив по заявке сохраняется на 30 дней.