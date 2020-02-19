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19.02.2020 11:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице побит второй температурный рекорд

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице второй день подряд погода бьет температурные рекорды. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

По данным синоптиков, сегодня утром температура воздуха на опорной станции ВДНХ поднялась до +4,4 градуса. При этом рекорд 19 февраля принадлежал 1925 году, когда воздух прогрелся до +3,7 градуса.

Вчера температура воздуха достигла +6 градусов, побив рекорд 2002 года, когда столбики термометров показывали +4,7 градуса.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причина теплой зимы - в обилии воздушных масс из Атлантики, которые вытеснили холодный воздух из Сибири. Несмотря на то, что такая погода нетипична для зимы в центральной части России, метеоролог отметил, что подобные зимы в центре страны все же бывали. А вот восполнить недостаток холодов и снега, по его словам, может март.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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