Большинство "дальневосточных гектаров" в Забайкалье застроят домами

Самым популярным видом использования "дальневосточных гектаров" в Забайкальском крае стало индивидуальное жилищное строительство. Возвести собственный дом на бесплатном наделе в регионе планируют 80 процентов участников программы.

В Забайкалье такое развитие событий было предсказуемо, ведь вокруг крупных населенных пунктов отсутствуют буферные зоны. Кроме того, с недавнего времени участники программы могут воспользоваться для строительства жилья на гектаре льготной двухпроцентной ипотекой.

Местные жители уже начали получать разрешения на строительство домов. Одним из первых такой документ оформил Андрей Гуляев. Участок он взял в селе Смоленка Читинского района.

- Опыт строительства у меня есть, возвел не один жилой объект, а вот дом для своей семьи буду строить впервые, - признался мужчина.

Пока он ведет подготовительные работы, а весной начнет стройку.

Справка "РГ"

Забайкальский край вошел в программу "Дальневосточный гектар" 1 августа 2019 года после включения в состав ДФО. До 1 февраля бесплатная земля была доступна только местным жителям. За это время они подали более семи тысяч заявлений и заключили 3,3 тысячи договоров. Больше, чем на Камчатке, в Магаданской и Еврейской автономной областях, где программа заработала с 1 июня 2016 года. На втором этапе реализации программы гектар в Забайкалье заинтересовал жителей Амурской области, Хабаровского края и Якутии. С 1 августа 2020 года получить забайкальскую землю смогут все россияне. Для участников программы доступно 46 процентов территории региона - 19,7 миллиона гектаров.