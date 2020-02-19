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19.02.2020 06:16
Проект: В регионах

Большинство "дальневосточных гектаров" в Забайкалье застроят домами

Текст: Дина Непомнящая
Самым популярным видом использования "дальневосточных гектаров" в Забайкальском крае стало индивидуальное жилищное строительство. Возвести собственный дом на бесплатном наделе в регионе планируют 80 процентов участников программы.

В Забайкалье такое развитие событий было предсказуемо, ведь вокруг крупных населенных пунктов отсутствуют буферные зоны. Кроме того, с недавнего времени участники программы могут воспользоваться для строительства жилья на гектаре льготной двухпроцентной ипотекой.

Фото: РИА Новости
Дальневосточный гектар станет доступнее

Местные жители уже начали получать разрешения на строительство домов. Одним из первых такой документ оформил Андрей Гуляев. Участок он взял в селе Смоленка Читинского района.

- Опыт строительства у меня есть, возвел не один жилой объект, а вот дом для своей семьи буду строить впервые, - признался мужчина.

Пока он ведет подготовительные работы, а весной начнет стройку.

Справка "РГ"

Забайкальский край вошел в программу "Дальневосточный гектар" 1 августа 2019 года после включения в состав ДФО. До 1 февраля бесплатная земля была доступна только местным жителям. За это время они подали более семи тысяч заявлений и заключили 3,3 тысячи договоров. Больше, чем на Камчатке, в Магаданской и Еврейской автономной областях, где программа заработала с 1 июня 2016 года. На втором этапе реализации программы гектар в Забайкалье заинтересовал жителей Амурской области, Хабаровского края и Якутии. С 1 августа 2020 года получить забайкальскую землю смогут все россияне. Для участников программы доступно 46 процентов территории региона - 19,7 миллиона гектаров.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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