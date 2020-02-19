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19.02.2020 03:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: на камчатском вулкане Авачинский зафиксировали выброс пара

Текст: Анна Бондаренко

Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН исследовали состояние вулкана Авачинский - одного из "домашних" вулканов Петропавловска-Камчатского. Исполин выбрасывает мощные струи пара, сообщает пресс-служба ИВиС ДВО РАН.

По словам директора института Алексея Озерова, научные сотрудники ИВиС Иван Нуждаев и Ильяс Абкадыров поднялись к вершине вулкана. Они сняли происходящее на фото и видео, а также сделали съемку аппаратурой, измеряющей тепловое поле.

"Результаты исследований показывают, что парогазовая деятельность вулкана по-прежнему повышена, однако новых трещин или термических аномалий нет", - сказал Алексей Озеров.

Фото: Александр Сокоренко
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Напомним, что в декабре жители Петропавловска-Камчатского впервые за многие годы наблюдали на вершине Авачинского вулкана свечение, это вызвало многочисленные слухи о его скором извержении. Ученые, осмотрев вулкан с воздуха, сделали выводы, что произошло увеличение термальных полей и повышение температуры бортов трещины на западном склоне. Это и вызвало подсветку фумарольных струй. При этом остальные параметры вулкана остались прежними, а увеличение термальных полей, по мнению специалистов, не может служить однозначным предвестником извержения. Тем не менее, сотрудники ИВиС продолжают наблюдать за состоянием вулкана.

По их оценкам, в ближайшие 25 лет Авачинский будет извергаться не менее двух раз. Наиболее опасными последствиями извержений станут лавовые потоки, пеплопады и грязекаменные потоки - лахары и сели, которые могут пойти к городу Елизово, в сторону аэропорта и Петропавловска-Камчатского. После извержения 1991 года кратер Авачи закупорен лавовой пробкой, и следующее извержение с ее разрывом с большой вероятностью приведет к обильным пеплопадам, в том числе в населенных пунктах, и сходу мощных лахаров.

Для предотвращения катастрофических последствий будущих извержений в институте предлагают создать вулканологический полигон, состоящий из пяти базовых вулканологических многопараметрических автоматизированных комплексов, установленных у подножия и в кратере Авачинского, а также у основания и на вершине соседнего с ним Корякского вулкана. Данные будут обрабатываться в режиме реального времени, и, в случае необходимости, передавать предупреждение об опасности.

Справка "РГ"

Авачинский вулкан - действующий камчатский вулкан, расположенный к северу от Петропавловска-Камчатского, в междуречье Авачи и Налычева. Из-за близости к краевому центру является одним из наиболее посещаемых вулканов Камчатки. В последний раз извержение на нем фиксировали в 1991 и 2001 годах.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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