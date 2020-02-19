Прокуратура: Аварийной теплотрассе в отеле Перми занизили класс опасности

При проверке выяснилось, что данному участку теплосетей в 2013 году был присвоен четвертый класс опасности. При этом плановые осмотры таких объектов проводятся не чаще одного раза в три года. В пермской прокуратуре считают, что участок аварийной теплотрассы должен иметь третий, повышенный класс опасности.

- Таким образом, занижение соответствующего класса опасности привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, не обеспечению его безопасной эксплуатации, - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас в Свердловский районный суд направлен иск о возложении на теплоснабжающее учреждение - "Пермскую сетевую компанию" обязанности устранить выявленное нарушение и присвоить этому участку третий класс опасности.

Напомним, что 20 января этого года в пермском хостеле "Карамель", находящемся в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома, произошел прорыв магистральной трубы отопления. От термических ожогов погибли пять человек, есть и пострадавшие.

Среди них - сотрудники МЧС, принимавшие участие в спасательной операции: три человека госпитализированы в ожоговый центр, еще трое от госпитализации отказались.

По факту гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, расследование ведут сотрудники центрального аппарата СК.