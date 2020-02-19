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19.02.2020 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигуранта дела "смертельной вечеринки" в Новосибирске отпустили домой

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Центральный районный суд Новосибирска заключил до второго апреля под домашний арест заместителя директора ФГУП "ЖКХ ННЦ". Его подозревают в получении взятки за разрешение на организацию молодежной вечеринки, где в начале февраля погибла девушка.
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Во время шумной ночной дискотеки рухнула крыша пристройки, которая использовалась в качестве раздевалки. Под завалами оказались несколько человек. Четверых удалось спасти, но 23-летняя девушка, студентка Новосибирской медицинской академии, погибла.

Вскоре после трагедии под домашним арестом оказался основной организатор нелегальной вечеринки. За аренду помещения на ночь он заплатил всего 15 тысяч рублей. Их-то, как утверждают следователи, и присвоил замдиректора ФГУП. Сам подозреваемый утверждает, что действовал по указанию своего начальника, деньги сдал в кассу организации, а вот там никаких бумаг оформлять не стали.

Следователи просили поместить подозреваемого в СИЗО. По их мнению, он может оказать давление на свидетелей по делу, а то и вовсе сбежать из страны. Его задержали прямо у трапа самолета - вернулся домой из отпуска.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Если бы мой подзащитный хотел скрыться от следствия, он мог бы и не возвращаться на родину, - отмечает адвокат Валерий Асамов. - 1 февраля он улетел в отпуск, а в ночь на 2 февраля произошла трагедия.

Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме. По словам помощника прокурора Центрального района Новосибирска Марины Мацаковой, это связано с охраной тайны предварительного следствия. Решение суда о домашнем аресте могут обжаловать обе стороны - обвинение настаивало на заключении в СИЗО, защита - на подписке о невыезде.

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