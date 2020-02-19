Новосибирский минздрав озвучил причину смерти двухлетней девочки

Ранее по факту произошедшей трагедии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Это объясняется тем, что врачи не сумели изначально распознать опасную для жизни малыша патологию.

Родители девочки обратились в скорую помощь 20 января, врачи, оценив состояние маленькой пациентки, приняли решение о госпитализации. Ее доставили в детскую больницу скорой помощи, специалисты которой после осмотра и "полного обследования в приемном покое" высказали подозрение о начальной стадии сахарного диабета.

- Согласно существующему регламенту действий в подобных ситуациях, пациентку направили в профильное эндокринологическое отделение детской больницы № 1. Где, несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, ребенок скончался через несколько часов, - отметили в региональном минздраве.

Уже потом судебно-медицинская экспертиза установила: к смерти привела врожденная аномалия - мальротация или незавершенный поворот кишечника. Этот врожденный дефект формируется на ранних стадиях внутриутробного развития. Кишечный тракт фиксируется в положении, отличном от нормального. У ребенка, судя по заключению медиков, была одна из самых редких форм этой патологии.

- Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки, - подчеркивает главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.

В приемном покое детской больницы скорой помощи выявили высокое содержание сахара в крови и на этом основании сделали вывод о наличии сахарного диабета. Этот показатель действительно не является признаком кишечной непроходимости. Эти обстоятельства привели к непростой клинической ситуации, уверены в минздраве.