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19.02.2020 10:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирский минздрав озвучил причину смерти двухлетней девочки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали официальный диагноз, ставший причиной смерти двухлетней девочки в одной из больниц города. По информации медиков, у ребенка обнаружили врожденную аномалию развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки.

Ранее по факту произошедшей трагедии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Это объясняется тем, что врачи не сумели изначально распознать опасную для жизни малыша патологию.

Новосибирские вирусологи озвучили диагноз вернувшейся из Китая девочки

Родители девочки обратились в скорую помощь 20 января, врачи, оценив состояние маленькой пациентки, приняли решение о госпитализации. Ее доставили в детскую больницу скорой помощи, специалисты которой после осмотра и "полного обследования в приемном покое" высказали подозрение о начальной стадии сахарного диабета.

- Согласно существующему регламенту действий в подобных ситуациях, пациентку направили в профильное эндокринологическое отделение детской больницы № 1. Где, несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, ребенок скончался через несколько часов, - отметили в региональном минздраве.

Уже потом судебно-медицинская экспертиза установила: к смерти привела врожденная аномалия - мальротация или незавершенный поворот кишечника. Этот врожденный дефект формируется на ранних стадиях внутриутробного развития. Кишечный тракт фиксируется в положении, отличном от нормального. У ребенка, судя по заключению медиков, была одна из самых редких форм этой патологии.

Фото: iStock
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- Мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребенка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома. Случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки, - подчеркивает главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин.

В приемном покое детской больницы скорой помощи выявили высокое содержание сахара в крови и на этом основании сделали вывод о наличии сахарного диабета. Этот показатель действительно не является признаком кишечной непроходимости. Эти обстоятельства привели к непростой клинической ситуации, уверены в минздраве.

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