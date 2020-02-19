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19.02.2020 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские парусники-участники кругосветки встретились в Атлантике

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Все три российских парусника, участвующие в кругосветном плавании, - барки "Крузенштерн" и "Седов" и фрегат "Паллада" - встретились в южной части Атлантического океана.

Фото: Юрий Снегирев / РГ
Корреспондент "РГ" принял участие в этапе кругосветной экспедиции

Как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, учебные суда прибыли в точку встречи 18 февраля. Сейчас они готовятся к совместному маневрированию под парусами.

Когда это уникальное величественное зрелище завершится, стартует 200-мильная мемориальная парусная гонка. Она будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

После церемонии награждения участников регаты парусники вновь разойдутся и продолжат движение по своим маршрутам. По графику, "Крузенштерн" должен взять курс на Буэнос-Айрес (Аргентина), а "Седов" и вслед за ним "Паллада" - на Кейптаун (ЮАР).

Кстати

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое.

Фрегат "Паллада" вышел из Владивостока 1 ноября 2019 года, а "Седов" и "Крузенштерн" из Калининграда - 8 декабря. К сегодняшнему дню парусники прошли более 31 тысячи морских миль, зашли в 12 иностранных портов.

Общество Наука Правительство Минсельхоз Росрыболовство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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