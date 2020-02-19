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19.02.2020 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детский омбудсмен изучит быт готовивших теракты в Керчи подростков

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева приступила к проведению проверки обстоятельств подростков, которые готовили теракты в Керчи. Об этом омбудсмен сообщила "РГ".

По ее словам, она, в частности, намерена выяснить, состояли ли те на учете и попадали в поле зрения органов правопорядка и социальных служб.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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- Это позволит понять, были ли определенные недоработки или это некое законспирированное движение, - уточнила Клюева. - Если семья неблагополучная, - значит, социальные работники на местах могли видеть, слышать, что-то знать об этом, участковые инспекторы полиции.

Оценивая максимальный тюремный срок по инкриминируемой молодым людям статье УК РФ "Террористический акт" - 20 лет лишения свободы, - детский омбудсмен отметила, что несовершеннолетние очень часто в силу психофизиологических особенностей попадают под влияние взрослых людей.

- Редко когда принимают самостоятельные решения и глубоко убеждены в том, что действуют согласно намеченному плану, - пояснила она. - Я считаю, что в любом случае взрослые вокруг влияют на поведение, даже, возможно, каким-то образом провоцируют несовершеннолетних на те или иные поступки. И в данном случае отвечать так жестоко на проступки несовершеннолетних, на мой взгляд, не совсем гуманно.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Вместе с тем, Клюева подчеркнула, что если речь идет о действиях, которые влекут к гибели большого количества людей, в том числе детей, "это тоже должно наказываться".

- Все эти моменты должны учитываться судом, - заключила она.

Напомним, Федеральная служба безопасности России в Керчи пресекла подготовку террористических актов в двух образовательных учреждениях города двумя местными жителями 16 и 17 лет.

По данным ведомства, они являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил расправу над студентами и преподавателями Керченского политехнического колледжа, где он учился.

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