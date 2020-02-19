В Севастополе в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, третий год подряд в механизированной части колонны пройдет восстановленная историческая техника. Причем, если в прошлые годы зрители могли полюбоваться лишь несколькими боевыми машинами, то 9 мая 2020 года их будет уже десять.

Вернули в строй

Сразу несколько частей Черноморского флота спешат реанимировать танки и самоходные артустановки, более 50 лет простоявшие в экспозиции под открытым небом на Сапун-горе. В конце ноября 2019 года тяжелую технику демонтировали и увезли на военных тягачах к месту ремонта. Больше всего хлопот с гусеничными самоходными установками, вес которых достигает 46 тонн.

Впрочем, успешный опыт восстановления машин Великой Отечественной у ремонтной роты бронетанковой техники ЧФ уже есть. Концепцию "От оружия Победы - к современным образцам техники" - впервые претворили в жизнь на параде Победы 2018 года. Тогда военным механикам 113-й бригады МТО за рекордные восемь дней удалось вернуть в строй легендарный танк Т-34-85, который несколько десятилетий простоял на Сапун-горе как музейный экспонат. Ремонтники работали днем и ночью, чтобы успеть к параду. И 9 мая "34-ка" гордо прошла своим ходом впереди колонны современных образцов техники под восторженные возгласы и аплодисменты тысяч севастопольцев и гостей города. Спустя год, 9 мая 2019-го, вместе с ней по улицам Севастополя прогрохотал тяжелый ИС-2 ("Иосиф Сталин"), участвовавший в штурме Берлина, а также самоходная артиллерийская установка СУ-76 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 (знаменитая "Катюша").

Машина времени

Сейчас черноморцы вновь готовят масштабный подарок севастопольцам и гостям города. Зенитному ракетному полку (ЗРП) полковника Игоря Волкова доверено восстановить ЗИС-5 образца 1933 года.

Первую партию из 10 грузовиков ЗИС-5 собрали в июне 1933 года. C 1934-го началось их массовое производство - ежедневно с конвейера сходило 65 автомобилей. На базе ЗИС-5 разработали 25 модификаций, из которых 19 поставили на производство. Да и прототипом легендарной "Катюши" стала одна из модификаций ЗИС-5.

Прапорщику Виталию Трофименко, за плечами которого более 15 лет службы в роте материального обеспечения и в ремонтной роте, приходилось ремонтировать сотни единиц автотехники.

- Но раньше приходилось иметь дело с действующей техникой, - говорит Виталий, - а тут ЗИС-5 образца еще довоенного 1933 года - на его генераторе стоит именно такая дата. Сказать по правде, такую "развалюху" не в каждом музее можно найти. С другой стороны, это ведь легендарная машина, которая верой и правдой служила нашим воинам в годы Великой Отечественной. Это уникальный по своей простоте и надежности автомобиль. Прежде чем взяться за работу, мы изучили историю создания этих машин и узнали для себя много интересного, прониклись уважением к этому неприхотливому "фронтовику".

Бойцы зенитного ракетного полка восстанавливают фронтовой ЗИС-5. Фото: Из архива Черноморского флота

Переданная военным мастерам машина выглядела так, что, казалось бы, ей одна дорога - в утиль. Виталий Трофименко показывает фотографии с ржавым "скелетом" машины и ее агрегатами, браться за которые многие считали делом безнадежным. Но трудности не остановили бойцов взвода ремонта автотехники - они детально отдефектовали старенький ЗИС-5, составили план восстановительных работ.

- Потом мы заново начали делать кабину, - рассказывает Виталий. - Из брусьев и реек соорудили каркас, потом обшили его. Отреставрировали дверцы кабины. С рамой автомобиля нам помог начальник автомобильной и бронетанковой службы флота полковник Александр Бабушкин. Уж и не знаем, где он ее отыскал. Сейчас ремонтируем двигатель и редуктор моста. День за днем восстанавливаем машину и не перестаем удивляться, как на таких "керогазах" ездили наши деды и прадеды. И не просто ездили, а воевали и побеждали врага! Ну настоящие герои! Мы испытываем глубокое уважение к нашим предкам, которые на такой технике победили фашистов. Нам есть с кого брать пример!

Ретро-конвейер

Еще пять боевых машин ремонтируют к параду Победы специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона в Симферопольском районе. Им поручено реанимировать среднюю самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжелые СУ-122 и СУ-152, модификацию легендарной "Катюши" - систему залпового огня "Андрюша", а также боевую машину-прожектор. Если в двигателях и топливной системе машин потребовалось заменить лишь резиновые прокладки, то вот детали ходовой части приходится вытачивать на станках заново.

- Работ еще много, - говорит командир ремонтной роты зенитного ракетного полка капитан Иван Калиничев. - Но ребята с особым подъемом и воодушевлением ремонтируют раритетную фронтовую технику. Нет сомнения в том, что к назначенному сроку они выполнят весь объем работ. Это при том, что с них никто не снимал всех текущих задач ремонта действующей авто и бронетехники. Впереди у нас - полевой выход.

В 2019 году в парадной колонне проехала легендарная "Катюша". Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Комментарий

Борис Гришин, командир ремонтной роты бронетанковой техники 64-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ЧФ:

- Командующий Черноморским флотом поставил задачу - совместно с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником восстановить историческую технику, участвовавшую в сражениях за освобождение Севастополя. В наших планах - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне поднять всю гусеничную и колесную технику и поставить ее в колонну для прохождения торжественным маршем по Севастополю. Стараемся восстанавливать оригинальные запчасти, двигатели, коробки передач.