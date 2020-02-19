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19.02.2020 09:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По направлению к славе

Текст: Марина Порошина
Российская газета - Неделя - Урал № 36(8090)
Концертом в Свердловской филармонии открылся ежегодный фестиваль Ильдара Абдразакова - оперного певца, которого критики называют "лучшим басом мира". Абдразаков- лауреат премии "Золотая маска", дважды обладатель премии "Грэмми", за свою карьеру он спел более трехсот спектаклей в двух главных оперных театрах мира - "Ла Скала" в Милане и "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке. А еще в Венской опере, Мариинском театре, Карнеги-холле, Ковент-Гардене и, конечно же, в родном Башкирском театре оперы и балета, где он начинал в 18 лет. В Екатеринбурге певец выступал впервые, собравшиеся с восторгом приняли известные оперные арии итальянских композиторов, прозвучавшие в исполнении Ильдара и его гостей.
Маэстро считает своей миссией помощь начинающим певцам. Фото: Татьяна Андреева/РГ Маэстро считает своей миссией помощь начинающим певцам. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Маэстро считает своей миссией помощь начинающим певцам. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Не менее важной и интересной для зрителей и профессионалов стала вторая часть фестиваля - мастер-класс, проведенный Ильдаром Абдразаковым и его коллегой итальянским тенором Лучано Ганчи для начинающих оперных певцов. Дело в том, что в 2016 году Ильдар и его супруга Марика основали фонд поддержки молодых талантов и фестиваль, который проходит в нескольких городах.

Фото: предоставлено пресс-службой Большого театра
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- Мне в свое время очень много дала победа на международном конкурсе Елены Образцовой, - говорит Абдразаков, возглавляющий международную Академию музыки ее имени. - Поэтому я считаю себя обязанным помочь молодым певцам выйти на большую сцену, "зацепиться" за профессию.

Кроме Екатеринбурга, мастер-класс пройдет в феврале в Уфе и Казани, а лучшие "ученики" выступят на заключительном концерте в Москве вместе с маэстро. В этом году на фестиваль пришло свыше 300 заявок из России и ближнего зарубежья. На Среднем Урале 12 человек смогли перенять опыт наставника.

Анатолий Михайлов, один из счастливчиков, оканчивает магистратуру Екатеринбургской консерватории. Общением с маэстро он очень доволен:

Фото: Лилия Ольховая/КЗ "Зарядье"
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- Мне необходимо больше работать над текстом, особенно на итальянском языке. Иногда неправильно беру верхние ноты. Но Ильдар Амирович показал направление, в котором лучше двигаться.

- Отлично. Вы молодец! У вас очень красивый голос, - похвалил Абдразаков Анатолия.

Кажется, ничуть не устав за пять часов непрерывной работы (столько длился мастер-класс), Ильдар ободряюще поддерживал каждого певца, а в некоторых случаях просто вставал рядом и пел... и дуэт, как второе крыло, помогал неуверенному голосу подняться ввысь и зазвучать свободно. А зрители, с которых взяли слово сидеть тише мыши - вам тут не концерт, не выдерживали и срывались на аплодисменты. Возможно, такая оценка для молодых исполнителей не менее важна, чем советы знаменитости.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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