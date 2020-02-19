В Кургане нашли свидетеля по делу о подготовке терактов в Керчи

В Курганской области проведены мероприятия в отношении 16-летнего подростка, который был осведомлен о подготовке терактов в учебных заведениях Керчи. Получены свидетельские показания, сообщается на официальном сайте ФСБ России.

Напомним, Федеральная служба безопасности России в Керчи пресекла подготовку террористических актов в двух образовательных учреждениях города двумя местными жителями 16 и 17 лет. По данным ведомства, они являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил расправу над студентами и преподавателями Керченского политехнического колледжа, где он учился.

Курганец был связан с керченскими сверстниками, готовящими теракты, через интернет.