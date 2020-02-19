Новости

Под Екатеринбургом автобус столкнулся с грузовиком 09:40
Фруде Берг считает, что его подставили норвежские спецслужбы 09:34
В Кургане нашли свидетеля по делу о подготовке терактов в Керчи 09:33
В Прикамье сгорели два автомобиля, их водители и пассажиры погибли 09:18
Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу 09:18
В Минском зоопарке появился камышовый кот из Новосибирска 09:00
АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за миллион рублей 09:00
Три человека погибли при пожаре в Пермском крае 08:53
Приехавших на работу в Хабаровск граждан КНР поместили на карантин 08:40
Власти Индонезии будут взимать акцизы с газировки и пластиковых пакетов 08:31
ЦРУ рассекретило документы о создании шпионского "робота-стрекозы" 08:29
Температурный рекорд 95-летней давности может быть побит в Москве в среду 08:13
Медики заявили о пользе популярного "вредного" гарнира 07:55
Свечникову покорился рекорд 37-летней давности 07:52
В Таиланде задержан устроивший стрельбу в торговом центре мужчина 07:41
Сотникова рассказала о своей госпитализации 07:33
Хабаровского экс-чиновника будут судить за полет бизнес-классом 07:16
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин 07:09
СМИ: В топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы 06:33
Двое россиян сегодня покинут круизный лайнер Diamond Princess 05:52
В Торонто успешно приземлился потерявший колесо шасси лайнер 05:35
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов 04:58
На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу корабля 04:50
В Приморье таможенники не дали вывезти в КНР партию краба и трепанга 04:48
Генсек ООН призвал к прекращению огня на северо-западе Сирии 04:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кургане нашли свидетеля по делу о подготовке терактов в Керчи

Текст: Валентина Пичурина

В Курганской области проведены мероприятия в отношении 16-летнего подростка, который был осведомлен о подготовке терактов в учебных заведениях Керчи. Получены свидетельские показания, сообщается на официальном сайте ФСБ России.

Фото: РИА Новости
ФСБ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на учебные заведения

Напомним, Федеральная служба безопасности России в Керчи пресекла подготовку террористических актов в двух образовательных учреждениях города двумя местными жителями 16 и 17 лет. По данным ведомства, они являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил расправу над студентами и преподавателями Керченского политехнического колледжа, где он учился.

Курганец был связан с керченскими сверстниками, готовящими теракты, через интернет.

Происшествия Терроризм Антитеррор Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников