Новости

Медики заявили о пользе популярного "вредного" гарнира 07:55
Свечникову покорился рекорд 37-летней давности 07:52
В Таиланде задержан устроивший стрельбу в торговом центре мужчина 07:41
Сотникова рассказала о своей госпитализации 07:33
Хабаровского экс-чиновника осудят за полет в Москву бизнес-классом 07:16
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин 07:09
СМИ: В топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы 06:33
Двое россиян сегодня покинут круизный лайнер Diamond Princess 05:52
В Торонто успешно приземлился потерявший колесо шасси лайнер 05:35
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов 04:58
На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу корабля 04:50
В Приморье таможенники не дали вывезти в КНР партию краба и трепанга 04:48
Генсек ООН призвал к прекращению огня на северо-западе Сирии 04:30
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи 04:13
В Забайкалье женщина и младенец скончались из-за утечки газа 04:03
Видео: на камчатском вулкане Авачинский зафиксировали выброс пара 03:38
Европейская ракета Arianе 5 успешно вывела два спутника на орбиту 03:24
В Калмыкии шесть человек стали жертвами ДТП 03:02
В Роструде пояснили, оплачивается ли дополнительный выходной перед праздниками 03:00
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату 02:45
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США 02:26
Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах 01:47
В ЛНР сообщили о гибели ополченца в Донбассе 01:28
Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса 00:48
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 06:33
Рубрика: В мире

СМИ: В топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы

Более 400 новых Boeing 737 MAX сейчас проходят проверку. Такое решение руководство корпорации приняло после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы, сообщает агентство Bloomberg.

American Airlines решила не летать на Boeing 737 MAX до середины августа

По его данным, инородные материалы, такие как фрагменты инструментов и ветоши, были найдены в новых еще не поставленных заказчикам лайнерах. Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс подчеркнул, что "это абсолютно недопустимо". Сейчас проводятся дополнительные ревизии и проверки, чтобы убедиться, что в топливных баках ничего не осталось, пишет РИА Новости.

Отмечается, что все это вряд ли приведет к задержке возобновления эксплуатации данных самолетов, запланированной на середину нынешнего года.

Напомним, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).

В мире США

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США