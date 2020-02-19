СМИ: В топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы

Более 400 новых Boeing 737 MAX сейчас проходят проверку. Такое решение руководство корпорации приняло после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, инородные материалы, такие как фрагменты инструментов и ветоши, были найдены в новых еще не поставленных заказчикам лайнерах. Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс подчеркнул, что "это абсолютно недопустимо". Сейчас проводятся дополнительные ревизии и проверки, чтобы убедиться, что в топливных баках ничего не осталось, пишет РИА Новости.

Отмечается, что все это вряд ли приведет к задержке возобновления эксплуатации данных самолетов, запланированной на середину нынешнего года.

Напомним, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).