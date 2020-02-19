Спрос на высшее образование вырастет на 40 процентов

Новости

Трамп обвинил Блумберга в попытке купить участие в выборах 01:47
В ЛНР сообщили о гибели ополченца в Донбассе 01:28
Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса 00:48
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений 00:16
Президент подписал закон о вольерной охоте 18.02.2020
Министр Мантуров не пострадал при экстренной посадке самолета во Внуково 18.02.2020
Путин избавил авиакомпании от лишней бюрократии 18.02.2020
Ветераны ВОВ смогут всегда бесплатно ездить в поездах 18.02.2020
Пограничников не будут наказывать тюрьмой за проступок без последствий 18.02.2020
Во Внуково экстренно сел самолет из Берлина 18.02.2020
ЦПВС: Оружие США используется в Сирии против мирных граждан 18.02.2020
Крымские военные смогут получить статус ветерана 18.02.2020
МИД России прокомментировал новые санкции США 18.02.2020
Большунов обвинил норвежских лыжников в нечестной игре 18.02.2020
В Петербурге суд признал банкротом ретейлера "Юлмарт" 18.02.2020
Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома 18.02.2020
Представители 135 профессий получат гражданство РФ в упрощенном порядке 18.02.2020
АвтоВАЗ начал испытывать Lada по-новому 18.02.2020
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на "Ски Туре" 18.02.2020
Пермские прокуроры проверят отказ в приеме ВИЧ-положительного пациента 18.02.2020
В 2021 году начнутся испытания пассажирского сверхзвукового самолета 18.02.2020
Российская полиция пересядет на Hyundai Solaris 18.02.2020
Путин освободил Суркова от должности помощника президента 18.02.2020
Toyota представит в Женеве "младший" RAV4 18.02.2020
Студент МАИ приговорен к 3 годам условно за нападение на росгвардейца 18.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
19.02.2020 00:20
Рубрика: Общество

Вузам - место

Спрос на высшее образование вырастет на 40 процентов
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Столичный выпуск № 35(8089)
К 2030 году спрос на высшее образование у выпускников российских школ вырастет на 40 процентов. Такие данные озвучил на заседании совета ректоров России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Сегодня в России 691 тысяча одиннадцатиклассников, а к 2030 году их будет уже 960 тысяч.

По словам министра, курс на увеличение бюджетных мест преимущественно в региональных вузах вызвал у руководства некоторых центральных университетов опасения.

Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест

- Цифры приема у вузов центрального региона не только сохранятся, но даже немного подрастут, - заверил Валерий Фальков. Предусмотрено, что к 2030 году в регионах число бюджетных вырастет на 39 процентов, в столичных вузах - на 25.

Министр впервые встретился с ректорским сообществом и четко обозначил вектор развития высшего образования: трансформация возможна только в тесном контакте с губернаторами и ведущими вузами страны. "В одиночку сделать это невозможно", - подчеркнул он.

Министр пообещал ректорам, что в ближайшее время представит им, а также губернаторам регионов новый механизм распределения бюджетных мест в вузах. "Работа практически завершена. Готовую методику мы будем обсуждать на всех площадках, выслушаем все мнения, - сказал Фальков. - Она не будет принята, если большинство не признаёт ее справедливой".

Сейчас создается новый механизм распределения бюджетных мест в вузах

Напомним, новый подход к расчету контрольных цифр приема в вузы состоит в том, чтобы регион исходил из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах. Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий высказал мнение, что необходимо расширять практику индивидуальных образовательных траекторий студентов, в том числе и для получения второй специальности.

- В первую очередь к такому переходу должен быть готов коллектив вуза, - подчеркнул Валерий Фальков. - Я рекомендовал бы не спешить, если в вузе нет понимания, как и зачем это делается. Сначала есть смысл изучить успешные практики коллег, например, ВШЭ, ИТМО, Томского госуниверситета.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российские вузы попали в рейтинг самых интернациональных университетов

Индивидуализация ставит вопрос перехода на сетевые подходы управления вузом: ведь если каждый из, допустим, 5 тысяч студентов будет учиться по своей траектории, потребуется 5 тысяч расписаний. "Нужно развивать цифровые системы управления университетом", - считает министр. Однако это не значит, что вся система высшего образования должна разом перейти на индивидуальные траектории.

- Нет такой практики, которую можно легко взять и внедрить в нашу систему образования, - подытожил Валерий Фальков. - Во многом это будет наш с вами уникальный опыт.

Между тем

Десять российских вузов вошли в топ-100 нового рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой, который представила британская компания Times Higher Education (THE). Он охватывает более 500 вузов из 48 стран мира. Пятое место в мире у МГУ, 12-е - у МФТИ, на 18-м Высшая школа экономики. Также в первую сотню попали МИФИ, Университет ИТМО, Томский госуниверситет, Санкт-Петербургский политех, Новосибирский госуниверситет, МИСиС, на сотом месте - Санкт-Петербургский госуниверситет. Рейтинг подсчитывается по 13 показателям, в частности преподавание, среда обучения, исследования, цитирование.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
ФСБ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на учебные заведения
Минюст: Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам