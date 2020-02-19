Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из-за вспышки коронавирусной инфекции продажи туров в Россию туристам из Китая туроператоры прекратили с начала февраля этого года. Также были введены временные ограничения на выдачу электронных виз уроженцам Китая. Тогда в АТОР заявляли о потерях в 100 миллионов долларов (более 6,3 млрд рублей), если ситуация не нормализуется к марту.

С 20 февраля в России полностью временно приостанавливается въезд граждан Китая в частных, учебных и туристических целях, а также в целях трудовой деятельности. Пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты, запрет не затронет. Подобные меры уже ввели более 60 стран мира.

Как отмечают в АТОР, в случае негативного сценария, то есть если запрет не будет снят до лета, потери турбизнеса составят до 30 млрд рублей и больше, поскольку основной поток китайских туристов в Россию приходится на период с мая по сентябрь.

Китай сейчас лидирует среди других стран по количеству визитов своих граждан в Россию. В прошлом году в туристических целях Россию посетили 1,5 миллиона граждан КНР.

Вместе с тем до 60% туристов из Китая российские туроператоры рассчитывают заместить туристами из стран Ближнего Востока и Европы.

Ограничения на въезд туристов из Китая были введены в качестве временной меры для предотвращения распространения инфекции. К апрелю власти КНР намерены сократить масштабы заражения новым вирусом.