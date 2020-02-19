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19.02.2020 07:41
Рубрика: В мире

В Таиланде задержан устроивший стрельбу в торговом центре мужчина

Полиция Таиланда задержала мужчину, устроившего накануне стрельбу в одном из торговых центров Бангкока. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

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По данным местных СМИ, 34-летний местный житель был арестован сегодня рано утром в своем доме к юго-западу от Бангкока. Ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве, а также незаконном хранении и ношении оружия в общественных местах, пишет ТАСС. Подозреваемый полностью признал свою вину.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность, поскольку задержанный оказался бывшим мужем женщины, которую он убил накануне. Пара развелась всего неделю назад после 10 лет совместной жизни. Также была обнаружена записка стрелка, в которой он сообщал о планируемом преступлении и желании совершить самоубийство.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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