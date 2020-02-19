Видео: водитель еле спасся в аварии с запряженной буйволами повозкой

Индия - загадочная страна, вернее, целый субконтинент, где древность из сказок "Тысячи и одной ночи" буквально на каждом шагу сталкивается с современными технологиями, загадочный Восток - с прагматичным Западом, а новейшие иномарки класса люкс - с архаичными повозками, запряженными, как и много веков назад, тягловыми животными.

Так и произошло на междугородным шоссе при въезде в какой-то из индийских городков. На узком мосту автомобиль героя нашего видео не смог увернуться от мчащейся навстречу повозки, запряженной буйволами.

Вообще-то повозок было аж три и, судя по тому, как празднично украшены были запряженные в них животные, как веселы были пассажиры и как отчаянно стегали буйволов юные погонщики, это была свадьба, или день рождения, или похороны, или еще какое-то традиционное индийское торжество с обязательными песнями и танцами.

В этой веселой кутерьме погонщикам конечно же было не до ПДД, поэтому у ехавшего по левой стороне (в Индии движение левостороннее) автомобиля практически не было шансов увернуться. Громоздкая повозка с грохотом врезалась в машину, смяв капот и выдавив лобовое стекло. Интересно, была ли у владельца буйволов страховка...