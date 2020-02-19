Видео: водитель очень старался попасть в аварию, и у него это получилось

В каждом ДТП, как правило, есть виновник, водитель или пешеход, а иногда их бывает и несколько. А у виновника всегда есть какие-то свои причины, по которым он превысил скорость, выехал на встречную полосу или проигнорировал знаки и разметку. Иногда это просто неосторожность, а порой и откровенное лихачество, когда-то - нехватка опыта, а уж совсем беда, если причина - алкоголь в крови.

Что стало причиной ДТП на этом видео - смогут разобраться лишь компетентные органы после освидетельствования виновника, потому что случайностью это назвать уж никак нельзя. Присмотритесь-ка повнимательнее: водитель Daewoo просто из кожи вон лезет, стараясь стукнуть свою машину о чью-нибудь еще и это ему удается не сразу.

Сначала он рискованно выезжает с обочины на проезжую часть, подрезая белый Renault. Когда тот осторожно объезжает нарывающийся на аварию Daewoo, наш герой не сдается и продолжает выкидывать фортель за фортелем. Он выворачивает на встречную полосу, разворачивается на пешеходной "зебре", едва не врезавшись в белую Toyota RAV4 и, выйдя на встречку, наконец-то врезается в старенькую "пятерку". Если это был какой-то оригинальный квест или пари на большую сумму денег, то наш герой с этим не сразу, но справился.