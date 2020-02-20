Машины с нечитаемым идентификационным номером пометят заново

Более 50 автомобилей с начала года получили так называемую полицейскую маркировку. Речь идет о машинах, на которых идентификационный номер VIN был уничтожен из-за коррозии или противоправных действий третьих лиц. Проще говоря, машину угнали, перебили на ней номера, но злоумышленники попали в руки полиции, изначальный номер был установлен, машина передана реальному владельцу.

До 1 января этого года восстановить такие автомобили в правах было нереально. Продать их было невозможно. А купив такую машину, новый автовладелец получал в нагрузку букет проблем, которые без опытного юриста, а то и адвоката, решить было невозможно. Да и при наличии таких юристов и адвокатов последующие действия с машиной приобретали характер сложного квеста, в котором каждое неверное движение каралось задержанием машины, ее арестом и прохождением процедуры восстановления прав добросовестного приобретателя с нуля.

Вступивший в силу с 1 января этого года закон о регистрации транспортных средств исправил ситуацию.

С 1 января у автовладельцев появилось право, а у госавтоинспекторов обязанность наносить дополнительную маркировку на автомобили, у которых по тем или иным законным причинам был утрачен реальный идентификационный номер VIN.

Утрачен он мог быть в результате разных событий. Например, он просто сгнил от старости лет. Или случилась авария, в результате которой пострадала та деталь автомобиля, на которой этот номер нанесен. При ремонте эту деталь надо заменить на новую. Но как это сделать, если там нанесен идентификационный номер? До сих пор это было большим вопросом. Ответы на которые автомобилистов не устраивали.

А есть еще один очень неприятный вариант смены идентификационного номера. Машину угнали, в подпольном гараже спилили реальный номер и нанесли новый. Все это подпадает под противоправные действия третьих лиц.

Теперь даже угнанному автомобилю с измененной маркировкой можно вернуть статус полноправной машины, которая может участвовать в дорожном движении, продаваться и ставиться на учет в ГИБДД.

Но для этого необходимо обратиться в подразделение ГИБДД, которое назначит экспертизу. А после того, как экспертиза проведена, установлен реальный идентификационный номер, сотрудник ГИБДД должен будет направить машину на нанесение дополнительной маркировки.

Наносить дополнительную маркировку на автомобили имеют право только заводы-изготовители и испытательные лаборатории

Теперь ее принято называть "полицейской". Хотя, как правило, на машину наносят тот самый идентификационный номер, который установлен в результате проведения экспертизы.

Наносить его имеют право только заводы-изготовители транспортных средств, а также испытательные лаборатории. Имеются в виду те организации, которые также устанавливают возможность эксплуатации машины при внесении изменений в ее конструкцию.

В Госавтоинспекции утверждают, что организации, получившие право нанесения дополнительной маркировки на автомобили, проявляют большой интерес к данной работе. Сейчас многие из них завершают подготовительные мероприятия. Закупают необходимое оборудование и организуют обучение специалистов. При этом в ведомстве автовладельцам напоминают, что необходимо убедиться в наличии у организаций соответствующих полномочий.

Для этого достаточно просто проверить, включена ли организация в специальный реестр, с которым можно ознакомиться на официальных сайтах минпромторга или Росаккредитации. Нанесение дополнительной маркировки, как отметили в Госавтоинспекции, позволяет однозначно идентифицировать машины, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения. Что, в свою очередь, исключает необходимость проведения повторных исследований и неоправданные временные затраты граждан. В Госавтоинспекции МВД России такая маркировка возвращает автомобиль в правовое поле и дает возможность его новым владельцам совершать с ним любые действия.