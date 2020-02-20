Под Ярославлем упал вертолет Robinson

В Ярославской области при падении частного вертолета пострадал пилот.

По словам официального представителя ГУМЧС по Ярославской области Михаила Зверева, инцидент произошел 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево и базы отдыха "Попов луг".

- Вертолет Robinson при посадке задел ЛЭП, - рассказал о причинах произошедшего представитель ведомства.

На борту вертолета находился только пилот, он пострадал и был госпитализирован.

- Повреждены лопасти воздушного судна, - уточнил Михаил Зверев. По его словам, к ликвидации последствий ЧП были привлечены 10 человек и три единицы техники.