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20.02.2020 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем упал вертолет Robinson

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области при падении частного вертолета пострадал пилот.

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По словам официального представителя ГУМЧС по Ярославской области Михаила Зверева, инцидент произошел 20 февраля около 15 часов в городском округе Переславль-Залесский, неподалеку от деревни Веслево и базы отдыха "Попов луг".

- Вертолет Robinson при посадке задел ЛЭП, - рассказал о причинах произошедшего представитель ведомства.

На борту вертолета находился только пилот, он пострадал и был госпитализирован.

- Повреждены лопасти воздушного судна, - уточнил Михаил Зверев. По его словам, к ликвидации последствий ЧП были привлечены 10 человек и три единицы техники. 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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