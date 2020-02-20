У пассажиров Ан-2 в Магадане диагностировали переломы позвоночников

У пятерых пассажиров упавшего в Магадане самолета диагностировали компрессионные переломы позвоночников, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного минздрава Сергея Чеканова.

"Еще пять человек отпустили домой на амбулаторное лечение. Двое находятся на обследовании. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ан-2 упал в четверг при взлете в аэропорту Магадана. У самолета, принадлежащего горнодобывающей компании "Т-цемент", частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находилось три члена экипажа и 11 пассажиров-вахтовиков.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна (часть первая статьи 262 УК РФ).