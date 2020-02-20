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20.02.2020 07:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У пассажиров Ан-2 в Магадане диагностировали переломы позвоночников

Текст: Артем Красиков

У пятерых пассажиров упавшего в Магадане самолета диагностировали компрессионные переломы позвоночников, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного минздрава Сергея Чеканова.

Фото: МЧС России/ТАСС
Видео: В Магадане спасатели оказали помощь пассажирам упавшего самолета

"Еще пять человек отпустили домой на амбулаторное лечение. Двое находятся на обследовании. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ан-2 упал в четверг при взлете в аэропорту Магадана. У самолета, принадлежащего горнодобывающей компании "Т-цемент", частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находилось три члена экипажа и 11 пассажиров-вахтовиков.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна (часть первая статьи 262 УК РФ).

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