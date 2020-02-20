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20.02.2020 06:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Магадане спасатели оказали помощь пассажирам упавшего самолета

Текст: Артем Красиков

В результате падения с 10 метров самолета Ан-2 при взлете в аэропорту Магадана пострадало семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

У воздушного судна, принадлежащий горнодобывающей компании "Т-цемент", частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находилось три члена экипажа и 11 пассажиров - вахтовиков.

На месте работают спасатели филиала ДВРПСО МЧС России, оперативная группа областного управления МЧС, бригада территориального центра медицины катастроф, специалисты других оперативных служб. Всего задействовано более 50 человек и 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.

По факту жесткой посадки Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна (часть первая статьи 262 УК РФ).

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