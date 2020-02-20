Зверски убившего девушку в Чите мужчину отправили в колонию на 14 лет

К 14 годам лишения свободы в колонии особо режима приговорил суд 38-летнего жителя Дульдургинского района Забайкальского края, совершившего жестокое убийство 18-летней девушки в Чите.

Как стало известно в ходе следствия, со своей жертвой преступник познакомился 4 октября 2019 года. В этот же день они оправились вместе в квартиру дома на улице Богомягкова. Там мужчина выпил, а после, поссорившись с девушкой, избил ее и задушил. На следующий день, пытаясь скрыть случившееся, он расчленил труп и выбросил несколько частей в реку. 6 октября около четырех часов вечера жители дома обнаружили на козырьке одного из подъездов разбросанные фрагменты тела. В этот же день по подозрению в убийстве был задержан мужчина, снимавший квартиру в этом доме. На первом же допросе он признался в содеянном.

"В соответствии с выводами проведённой судебной психолого-психиатрической экспертизы, подсудимый признан судом вменяемым", - отмечают в пресс-службе СУ СК Забайкалья.

По решению суда убийца не только отправится за решетку, но и выплатит два миллиона рублей в виде компенсации морального вреда бабушке погибшей.