В Петербурге аноним потребовал биткойны за прекращение "минирований"

В Петербурге неизвестные злоумышленники заявили о минировании двух районных судов - Василеостровского и Петродворцового. Началась эвакуация из зданий сотрудников и посетителей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы. В письме, которое прислали неизвестные, они требуют 120 биткойнов, лишь при этом условии прекратят рассылку о минировании. А еще анонимы угрожают начать в городе "минирование" объектов, где будут проходить массовые мероприятия.

"РГ" уже писала о том, что письма с угрозами взорвать разные организации в Петербурге массово поступали по электронной почте с ноября 2019 года. Проверки тогда показали, что все угрозы были ложными.