Потерпевший на Ямале крушение вертолет Ми-8 был полностью исправен

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Ямале в конце прошлой неделе, на момент вылета был полностью исправен. "Воздушное судно было выпущено в 2019 году на Улан-Удэнском авиационном заводе, "Скол" приобрел его в 2019 году. С момента изготовления вертолет имел наработку менее 100 часов", - сообщили в авиакомпании, которой принадлежал упавший борт.

Напомним, 14 февраля судно, летевшее по маршруту Лескино Красноярского края - Сабетта, упало, немного не дотянуло до пункта назначения. При снижении резко ухудшилась погода. Во время жесткой посадки два члена экипажа оказались заблокированы в кабине. Второй пилот смог выбраться и помочь покинуть салон вертолета пассажирам. Он же сообщил о ЧП диспетчеру аэропорта и передал координаты места аварии.

На борту находились 10 человек, в том числе - трое членов экипажа. В результате катастрофы погибли командир Петр Мамаев, 59 лет и бортмеханик Игорь Горицкий, 56 лет. "Мы потеряли профессионалов, с которыми нас связывают годы совместной работы и настоящая дружба, и скорбим вместе с родственниками", - сказал Сергей Ничков, исполнительный директор авиакомпании.

По факту случившегося МАК проводит проверку. На предприятии ведется также и внутреннее расследование.